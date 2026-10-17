Киевляне ищут жильё на западе Украины: В Тернополе аренда взлетела на 80%

Стоимость аренды квартир в западных регионах Украины за год выросла на 23–80%, причём наиболее резкое подорожание зафиксировано в Тернопольской области. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив данные украинских площадок недвижимости, в том числе сервиса ЛУН.

В Тернопольской области арендные ставки увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Теперь съём квартиры обходится в среднем в 18 тысяч гривен (около 33,5 тысячи рублей) в месяц.

Значительный рост цен наблюдается и в соседней Ивано-Франковской области. Там аренда подорожала на 44%, достигнув в среднем 22,5 тысячи гривен (почти 42 тысячи рублей). Во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Волынской областях стоимость съёмного жилья также выросла — на 23–44% за год.

По данным агентства, удорожание аренды сопровождается переездом жителей центральных регионов Украины на запад страны. Некоторые украинские СМИ связывают эту тенденцию с опасениями населения остаться зимой без электричества.

На этом фоне в Киеве наблюдается противоположная ситуация. По информации издания Insider.ua, столичные жители всё активнее выставляют квартиры на рынок аренды, увеличивая предложение жилья. Руководитель агентства недвижимости «Киев дом сервис» Андрей Романов ранее также сообщил о сокращении числа сделок на треть и снижении цен на недвижимость.

Согласно приведённым данным ЛУН, в среднем аренда квартиры в Киеве составляет около 16 тысяч гривен (почти 30 тысяч рублей). При этом в Киевской области цены за год снизились на 6%, а в Сумской — на 8%. В остальных регионах, по информации агентства, арендные ставки выросли.