Перед тяжёлой зимой украинцы ринулись в западные регионы: Спрос на жильё там вырос в 18 раз

Жители Украины массово ищут жильё в западных регионах страны накануне зимы. В сентябре спрос на аренду квартир там в 15–18 раз превысил предложение, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные агентств недвижимости.

Наибольший разрыв между количеством желающих снять жильё и доступными квартирами зафиксировали в Тернопольской и Ровенской областях. Именно эти регионы оказались среди наиболее востребованных направлений для переезда.

Ажиотаж на рынке аренды связывают с подготовкой украинцев к предстоящему зимнему периоду. Жители других частей страны рассматривают западные области как место для временного проживания.

При этом количество доступных квартир значительно уступает числу потенциальных арендаторов. В отдельных регионах спрос оказался выше предложения в 18 раз.

На этом фоне запад Украины сталкивается с резким ростом нагрузки на рынок арендного жилья. Агентства недвижимости фиксируют массовый поиск квартир со стороны желающих переехать.