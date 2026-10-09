Перед тяжёлой зимой украинцы ринулись в западные регионы: Спрос на жильё там вырос в 18 раз
Жители Украины массово ищут жильё на западе страны перед зимой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители Украины массово ищут жильё в западных регионах страны накануне зимы. В сентябре спрос на аренду квартир там в 15–18 раз превысил предложение, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные агентств недвижимости.
Наибольший разрыв между количеством желающих снять жильё и доступными квартирами зафиксировали в Тернопольской и Ровенской областях. Именно эти регионы оказались среди наиболее востребованных направлений для переезда.
Ажиотаж на рынке аренды связывают с подготовкой украинцев к предстоящему зимнему периоду. Жители других частей страны рассматривают западные области как место для временного проживания.
При этом количество доступных квартир значительно уступает числу потенциальных арендаторов. В отдельных регионах спрос оказался выше предложения в 18 раз.
На этом фоне запад Украины сталкивается с резким ростом нагрузки на рынок арендного жилья. Агентства недвижимости фиксируют массовый поиск квартир со стороны желающих переехать.
Подготовка Украины к зиме в условиях проблем с энергетикой уже стала одной из главных тем последних месяцев. В сентябре Life.ru сообщал, что Киев оказался не готов к отопительному сезону, а бывший глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин оценил готовность столицы примерно в 40%. Украинские энергетики также предупреждали о возможных перебоях в холодный период. Life.ru писал, что зимой дефицит электроэнергии может привести к продолжительным отключениям света, а проблемы с отоплением способны затронуть значительную часть жилого фонда. В октябре ситуация с инфраструктурой Киева начала дополнительно осложняться. Life.ru сообщал, что после повреждения энергетического объекта несколько районов столицы остались без света и воды, а в отдельных районах возникли перебои с общественным транспортом.
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