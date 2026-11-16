Утро понедельника обернулось для киевских автомобилистов масштабными заторами на пути с левого берега Днепра на правый. Особенно плотный поток машин образовался на подъезде к мосту Патона. Кадры скопившегося транспорта появились в социальных сетях.

Киев вновь столкнулся с заторами на пути с левого берега Днепра на правый. Видео © Telegram / Киев Оперативный

Проблемы с передвижением между частями украинской столицы сохраняются уже больше недели. Местный Telegram-канал «Киев ИНФО» сообщал о перегруженных дорогах на левобережье, а «Киев Автомобильный» публиковал сведения об ограничениях проезда по переправам.

С 9 ноября городские власти применяют временную схему движения. На мосту Патона предусмотрен реверс: утром с 07:00 до 10:00 три из пяти полос отводятся машинам, следующим на правый берег. Однако транспортная нагрузка на подъезды к переправе остаётся высокой.