Киевляне всё утро простояли в пробках на подъезде к мосту Патона
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Утро понедельника обернулось для киевских автомобилистов масштабными заторами на пути с левого берега Днепра на правый. Особенно плотный поток машин образовался на подъезде к мосту Патона. Кадры скопившегося транспорта появились в социальных сетях.
Киев вновь столкнулся с заторами на пути с левого берега Днепра на правый. Видео © Telegram / Киев Оперативный
Проблемы с передвижением между частями украинской столицы сохраняются уже больше недели. Местный Telegram-канал «Киев ИНФО» сообщал о перегруженных дорогах на левобережье, а «Киев Автомобильный» публиковал сведения об ограничениях проезда по переправам.
С 9 ноября городские власти применяют временную схему движения. На мосту Патона предусмотрен реверс: утром с 07:00 до 10:00 три из пяти полос отводятся машинам, следующим на правый берег. Однако транспортная нагрузка на подъезды к переправе остаётся высокой.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за огромных пробок на Северном мосту киевляне начали пересекать Днепр пешком. После введения ограничений автомобили и автобусы застревали в заторах, а некоторые жители тратили на дорогу до трёх часов. Дополнительные сложности возникли и возле соседних переправ.