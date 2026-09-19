Ким Чен Ын показал производство новых дронов-камикадзе в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел оборонные предприятия страны, на одном из которых ему показали производство новых ударных беспилотников. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало кадры с инспекции.

На снимках видна серия собираемых беспилотников. Аппараты выполнены по аэродинамической схеме «утка»: горизонтальное оперение размещено перед основным крылом. Также на кадрах заметен двухлопастной воздушный винт. В ряде публикаций конструкцию сравнили с российской «Геранью-2», однако ЦТАК происхождение двигателя и его характеристики не раскрывало.

Ким Чен Ын инспектировал предприятия оборонной промышленности с 16 по 18 сентября. Северокорейские государственные СМИ не уточнили названия заводов и их расположение.

Во время поездки лидер КНДР также ознакомился с производством других вооружений. По оценке южнокорейского агентства Yonhap со ссылкой на эксперта Korea Defense and Security Forum, на опубликованных кадрах могли быть предприятия, выпускающие 600-миллиметровые и 240-миллиметровые реактивные системы, а также беспилотники.

ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын поставил перед оборонной промышленностью задачи по расширению производственных мощностей и модернизации технологических процессов. В частности, он призвал повышать уровень применения искусственного интеллекта в наступательных и оборонительных системах вооружений и развивать автоматизацию.

Ранее Life.ru рассказывал, как Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями новых боевых беспилотников КНДР. Тогда Пхеньян демонстрировал стратегические и тактические разведывательные аппараты, а также многоцелевые ударные БПЛА.