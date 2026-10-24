Ким Чен Ын прибыл в Китай по открытому через 12 лет мосту через Амноккан

Лидер КНДР Ким Чен Ын 24 октября прибыл в китайский город Даньдун, пересекнув границу по недавно открытому автомобильному мосту через реку Амноккан. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, получившее информацию от источника в правительстве Южной Кореи.

По данным собеседника агентства, северокорейский лидер воспользовался новым мостом, соединяющим город Синыйчжу в КНДР с Даньдуном в китайской провинции Ляонин. При этом Пекин и Пхеньян пока официально не подтвердили поездку.

Новый пограничный переход открылся 15 октября после 12 лет простоя. Четырёхполосный мост протяжённостью около трёх километров построили ещё в 2014 году, однако его запуск неоднократно откладывался из-за отсутствия необходимой дорожной и таможенной инфраструктуры на северокорейской стороне.

Строительство обошлось Китаю примерно в 310 миллионов долларов. Ожидается, что открытие моста позволит увеличить грузопоток между двумя странами и укрепить торгово-экономические связи.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в Китай состоялся в сентябре 2025 года. Тогда он прибыл в Пекин на специальном поезде для участия в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Цель нынешней поездки пока не раскрывается.

Ранее Life.ru сообщал, что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин договорились о расширении сотрудничества между КНДР и Китаем. На переговорах в Пхеньяне в июне 2026 года стороны обсудили развитие торговли, науки, технологий и сельского хозяйства. Северокорейский лидер тогда заявил о необходимости вывести отношения двух государств на новый уровень.