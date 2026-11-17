Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил строящийся горнолыжный курорт в районе Самчжиёна. На опубликованных кадрах сам политик сидит на снегу в кресле с сигаретой и наблюдает, как его дочь спускается на лыжах по склону. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын ознакомился с состоянием лыжных трасс в туристическом участке района горы Пукпхотхэ и положением загрузки оборудования, указал ответственно вести подготовку к эксплуатации», — говорится в тексте.

Поездка проходила 15 и 16 ноября. Ким также осмотрел реконструкцию аэропорта и туристическую железную дорогу. Северокорейское агентство сообщило, что лидер остался доволен гостиницами, домами и другими объектами курорта.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично проинспектировал строительство новой военно-морской базы на побережье Японского моря. Он назвал объект стратегически важным для безопасности КНДР и потребовал завершить работы в установленные сроки.