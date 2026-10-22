Ким Ё Чжон вновь предупредила Сеул о жёстком ответе в случае угрозы

КНДР не откажется от укрепления границы с Южной Кореей, а попытки помешать этим работам могут привести к серьёзному ответу. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, вновь обратившаяся с предупреждением к южнокорейским властям. Её заявление приводит ЦТАК.

«Наглые, глупые, иррациональные, нелогичные и слабоумные элементы, которые, пролив кровь из-за собственного сомнительного несчастного случая, возлагают ту ответственность на других и нагло вмешивают даже в построение ограды чужого дома, критикуют наши естественные меры. Как всегда, такой способ является всего лишь «упрямством». Такое «упрямство» может продолжаться некоторое время. Потому что трусливая собака должна лаять, чтобы выйти с малейшей честью», — заявила Ким Ё Чжон.

Поводом для выступления стали высказывания специального помощника президента Южной Кореи по оборонной политике, сделанные 21 октября. Ким Ё Чжон обвинила Сеул в критике действий Пхеньяна и предупредила, что даже непреднамеренная ошибка может иметь тяжёлые последствия.

Она подчеркнула, что строительство заграждений продолжится на территории, которую КНДР считает находящейся под своим суверенитетом. По утверждению Ким Ё Чжон, укрепление пограничной линии должно снизить опасность военного столкновения. Кроме того, Пхеньян намерен в течение нескольких дней привести в готовность громкоговорители, направленные против Южной Кореи. Новые средства КНДР, по заявлению представительницы страны, будут находиться в полной боевой готовности вдоль всей границы.

Напомним, Ким Ё Чжон заявила, что северокорейские пограничники будут уничтожать южнокорейских военнослужащих, если действия Сеула нанесут реальный ущерб безопасности КНДР или её армии. По её словам, южнокорейские военные продолжают использовать громкоговорители для предупреждений и открывать предупредительный огонь вблизи границы. Только 21 октября подобные инциденты, как утверждает представительница руководства КНДР, произошли как минимум на двух участках.