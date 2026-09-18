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Опубликовано 18 сентября, 10:43

Ким Кардашьян слегла с болезнью пищевода, из-за рака которого умер её отец

Ким Кардашьян. Обложка © TACC / ZUMA / Billy Bennight

Ким Кардашьян. Обложка © TACC / ZUMA / Billy Bennight

У Ким Кардашьян диагностировали эзофагит — воспаление слизистой оболочки пищевода. О проблемах со здоровьем телезвезда рассказала в новом трейлере реалити-шоу «Кардашьян».

В ролике Кардашьян показали в больничной палате. Когда она сообщила о диагнозе, родственники вспомнили её отца Роберта Кардашьяна, который умер в 2003 году от рака пищевода.

Новость о проблемах со здоровьем заметно встревожила семью Кардашьян. Родственники предположили, что обострение могло быть связано с хроническим стрессом и эмоциональным выгоранием.

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Ранее стало известно о других проблемах со здоровьем Ким Кардашьян. В 2025 году у телезвезды выявили аневризму головного мозга, после чего специалисты оценивали необходимость дальнейшего наблюдения и возможного лечения. Тогда врач Life.ru объяснял, что опасность такого состояния связана с риском разрыва сосуда и кровоизлияния.

Больше новостей о звёздах, их карьере и личной жизни — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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