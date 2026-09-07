На одном из участков фронта украинские подразделения столкнулись с серьёзными проблемами с обеспечением, а попытки военных покинуть позиции якобы пресекаются с помощью беспилотников. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, данные разведки и радиоперехватов указывают на ухудшение ситуации у ВСУ на Краснолиманском направлении. Военные, как утверждает Кимаковский, испытывают нехватку боеприпасов и воды, а часть подразделений находится в состоянии сильного истощения.

Советник главы региона также рассказал, что на этом фоне среди украинских военнослужащих фиксируются случаи дезертирства. По его словам, попытки покинуть позиции пресекаются командованием ВСУ.

«И уже там наблюдается даже дезертирство, которое пресекается третьим корпусом ВСУ, то есть они фактически этих людей убивают с помощью дронов, даже не стрелкового оружия», — заявил Кимаковский в эфире «Соловьёв Live».

Кроме того, он сообщил, что за последнюю неделю российские подразделения поразили более 150 автомобилей и бронетранспортёров стран НАТО, которые использовались для обеспечения украинских войск на данном направлении.

Ранее Life.ru писал, что в Сумской области бойцы одной из бригад ВСУ вступили в перестрелку с сослуживцами во время ротации. Конфликт произошёл между военнослужащими 21-й отдельной механизированной бригады, прибывшими на смену, и бойцами подразделения, находившимися на позициях. Предварительно, причиной столкновения называли проблемы с координацией и управлением внутри части. В результате несогласованности военные открыли огонь друг по другу.