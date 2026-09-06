Украинские военные при отступлении оставляют опасные продукты и портят источники воды, заявил командир медицинской роты группировки войск «Север» с позывным Фримен. По его словам, такие случаи фиксируются реже, чем ранения от дронов, артиллерии и мин, однако несут угрозу как военным, так и мирным жителям.

«Очень редко из того, что бывает в нашей боевой жизни, это отравление, потому что противник тоже этим пользуется, он отравляет источники воды, подбрасывает иногда опасные продукты питания», — рассказал Фримен РИА «Новости».

По словам медика, военные сталкивались с подозрительными консервами, испорченной водой в колодцах и подвалах, а также с бутылками, внешне похожими на российские. Он считает, что такие предметы могут оставлять в местах, где после смены линии фронта будут брать воду российские подразделения.

Фримен подчеркнул, что подобные действия опасны и для гражданского населения, которое остаётся в населённых пунктах и пользуется теми же колодцами и другими открытыми источниками.

Ранее Life.ru рассказывал, что эвакуированная жительница Константиновки назвала воду «дороже золота» из-за её острой нехватки. По словам женщины, людям приходилось ходить к колодцам, несмотря на обстрелы и угрозу атак беспилотников. Другие жители рассказывали, что зимой им приходилось растапливать лёд, чтобы получить воду.