Южный окружной военный суд приговорил крымского кинематографиста Нестора Штормового к 20 годам лишения свободы по делу о государственной измене и участии в террористической организации. По данным суда, Штормовой готовил антироссийский фильм в интересах запрещённого в РФ украинского движения «Атеш»*.

Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. При этом гособвинение настаивало на более суровом наказании и просило назначить Штормовому 22 года заключения.

По версии следствия, кинематографист связался с представителем «Атеш»* и предложил снять пропагандистскую картину, направленную против российских властей. В организации инициативу поддержали и пообещали содействие в создании и продвижении фильма.

Как установил суд, с августа 2024 года по март 2025-го Штормовой подготовил сценарий и проводил съёмки на мобильный телефон в разных районах Севастополя. Для участия в картине он также привлёк другого человека в качестве актёра.

По оценке суда, содержание фильма было направлено на искажение исторических событий, формирование негативного отношения к российским властям и отрицание принадлежности Крыма России. Штормового признали виновным по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. До 2021 года осуждённый носил имя Василий Лапоногов.

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