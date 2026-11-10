Хабаровский краевой суд приговорил 54-летнего жителя Хабаровска к 12 годам колонии строгого режима за покушение на государственную измену. Об этом 10 ноября сообщила прокуратура региона.

Задержание. Видео © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Как сообщили в пресс-службе судов края, мужчина сам вышел на связь в мессенджере с человеком, которого считал представителем украинских спецслужб. Он отправил ему сведения о перспективах развития Дальнего Востока и Арктики. Получателем оказался сотрудник российских правоохранительных органов.

Суд также назначил мужчине полтора года ограничения свободы после освобождения и конфисковал его телефон в доход государства. Дело расследовало краевое управление ФСБ.

Ранее Life.ru рассказывал о другом деле в том же регионе. В сентябре жителя Хабаровского края приговорили к 14 годам колонии за госизмену. Суд установил, что он передал украинским спецслужбам сведения о военном объекте.