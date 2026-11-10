Россиянин принял полицейского за «сотрудника СБУ» и предложил свои «услуги», но попал в тюрьму
Жителя Хабаровска приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Обложка © Telegram / Прокуратура Хабаровского края
Хабаровский краевой суд приговорил 54-летнего жителя Хабаровска к 12 годам колонии строгого режима за покушение на государственную измену. Об этом 10 ноября сообщила прокуратура региона.
Задержание. Видео © Telegram / Прокуратура Хабаровского края
Как сообщили в пресс-службе судов края, мужчина сам вышел на связь в мессенджере с человеком, которого считал представителем украинских спецслужб. Он отправил ему сведения о перспективах развития Дальнего Востока и Арктики. Получателем оказался сотрудник российских правоохранительных органов.
Суд также назначил мужчине полтора года ограничения свободы после освобождения и конфисковал его телефон в доход государства. Дело расследовало краевое управление ФСБ.
Ранее Life.ru рассказывал о другом деле в том же регионе. В сентябре жителя Хабаровского края приговорили к 14 годам колонии за госизмену. Суд установил, что он передал украинским спецслужбам сведения о военном объекте.
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