Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 16:56

Кинул и забыл? Бывший партнёр Зеленского не может избавиться от общей фирмы в России

Зеленский оставил бывшего бизнес-партнёра с проблемным кипрским офшором

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Бывший бизнес-партнёр Владимира Зеленского — российский кинопродюсер Сергей Бобза — оказался в неприятной ситуации из-за совместной компании «Платинумфильм». Зеленский давно вышел из связанного с ней бизнеса, а продюсер теперь не может ликвидировать предприятие и вынужден нести убытки. Как сообщает Mash, проблема возникла из-за кипрского офшора, через который украинская сторона участвовала в проекте.

Компанию создавали для работы на российском кинорынке. В частности, через неё в прокат выходила комедия «Любовь в большом городе — 3», где Зеленский сыграл главную роль. Сейчас 51% «Платинумфильма» принадлежит российской компании «Кинодом», связанной с Бобзой, а остальные 49% по-прежнему числятся за кипрской Green Family Ltd.

Сам Зеленский до 2019 года был одним из бенефициаров офшорной структуры, после чего вышел из её капитала. Позднее сменились и другие владельцы. В 2025 году кипрскую компанию ликвидировали, однако вопрос с принадлежавшей ей долей российского предприятия так и остался нерешённым.

В результате Бобза оказался связан с фирмой, которая давно не ведёт полноценной деятельности. По словам продюсера, закрыть её без урегулирования вопроса с иностранным совладельцем не получается. При этом полностью прекратить обслуживание юридического лица он тоже не может, поскольку необходимо соблюдать требования законодательства.

Из-за этого предприятие продолжает существовать преимущественно на бумаге. По данным Mash, за 2025 год «Платинумфильм» получил убыток около 70 тысяч рублей.

«Чтобы финны знали»: Военкор из Финляндии снимет сюжет о бывшей квартире Зеленского в Крыму
«Чтобы финны знали»: Военкор из Финляндии снимет сюжет о бывшей квартире Зеленского в Крыму

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве снесли здание, где располагался офис «Платинумфильма». Компания уже тогда существовала преимущественно формально. По данным издания, у неё не было сотрудников и активной коммерческой деятельности, однако юридическое лицо продолжало числиться действующим.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar