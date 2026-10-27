Кинул и забыл? Бывший партнёр Зеленского не может избавиться от общей фирмы в России

Бывший бизнес-партнёр Владимира Зеленского — российский кинопродюсер Сергей Бобза — оказался в неприятной ситуации из-за совместной компании «Платинумфильм». Зеленский давно вышел из связанного с ней бизнеса, а продюсер теперь не может ликвидировать предприятие и вынужден нести убытки. Как сообщает Mash, проблема возникла из-за кипрского офшора, через который украинская сторона участвовала в проекте.

Компанию создавали для работы на российском кинорынке. В частности, через неё в прокат выходила комедия «Любовь в большом городе — 3», где Зеленский сыграл главную роль. Сейчас 51% «Платинумфильма» принадлежит российской компании «Кинодом», связанной с Бобзой, а остальные 49% по-прежнему числятся за кипрской Green Family Ltd.

Сам Зеленский до 2019 года был одним из бенефициаров офшорной структуры, после чего вышел из её капитала. Позднее сменились и другие владельцы. В 2025 году кипрскую компанию ликвидировали, однако вопрос с принадлежавшей ей долей российского предприятия так и остался нерешённым.

В результате Бобза оказался связан с фирмой, которая давно не ведёт полноценной деятельности. По словам продюсера, закрыть её без урегулирования вопроса с иностранным совладельцем не получается. При этом полностью прекратить обслуживание юридического лица он тоже не может, поскольку необходимо соблюдать требования законодательства.

Из-за этого предприятие продолжает существовать преимущественно на бумаге. По данным Mash, за 2025 год «Платинумфильм» получил убыток около 70 тысяч рублей.