Президент Киргизии Садыр Жапаров предупредил о возможных попытках спровоцировать межнациональный конфликт между киргизами и узбеками на юге республики перед президентскими выборами 27 января 2027 года. По словам главы государства, некоторые политики рассчитывают таким образом вызвать беспорядки и сорвать голосование.

«Недобросовестные политики с дурными намерениями, которые «держат камень за пазухой», обсуждают планы по разжиганию межнационального конфликта между узбеками и киргизами на юге страны до выборов, чтобы спровоцировать беспорядки и сорвать проведение голосования», — написал Жапаров в соцсетях.

Президент отметил, что подобные замыслы могут быть реализованы, и напомнил о межэтнических столкновениях 1990 и 2010 годов. Тогда на юге Киргизии погибли сотни мирных жителей, а последствия трагедий надолго осложнили отношения между общинами.

Жапаров призвал граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в распространении высказываний, способных разжечь национальную рознь. Отдельно он обратился к представителям старшего поколения, пережившим предыдущие конфликты.

По словам киргизского лидера, аксакалы должны объяснить молодым людям, насколько тяжёлыми могут быть последствия межнациональных столкновений. Особое внимание он попросил уделить молодёжи в возрасте 20–25 лет, которая не помнит событий 1990 и 2010 годов.

Глава государства также призвал сообщать о провокационных заявлениях в Государственный комитет национальной безопасности и МВД. Он подчеркнул, что правоохранительные органы располагают техническими возможностями для выявления нарушителей, а власти намерены принимать строгие меры против попыток дестабилизировать обстановку.