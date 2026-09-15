Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал молодых людей не бояться ставить перед собой амбициозные цели. По его словам, от смелости их планов зависит не только личный успех, но и развитие страны.

Своё наставление он дал во время Международного форума молодёжи в Екатеринбурге. Выступая на площадке выставки, Кириенко обратился к участникам события и рассказал о важности стремления к большим достижениям.

«Чем смелее будут мечты ребят, которые ходят сейчас по этой выставке, смотрят на достижения, тем успешнее будет не только жизнь каждого из них, тем успешнее будет жизнь страны в целом и мира в целом», — сказал он.

По словам Кириенко, идеи и проекты, о которых молодые люди мечтают сегодня, в будущем могут стать поводом для национальной гордости. Он призвал участников не только ставить высокие цели, но и добиваться их реализации.

«Поэтому совет один: смелее мечтать и не бояться биться за реализацию своей мечты», — добавил замглавы администрации президента.

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Мероприятие под девизом «Следуй за мечтой» собрало десятки тысяч участников из 191 страны мира.

Кроме того, Кириенко заявлял, что иностранцы завидуют возможностям российской молодёжи. Он заявил, что они удивляются, когда видят возможности россиян, а вслед за удивлением начинают уважать страну.