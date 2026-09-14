Иностранцы с «белой завистью» относятся к возможностям, которые сегодня открыты перед российской молодёжью. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на площадке Международного фестиваля молодежи.

«Мы приезжаем, они все говорят, что первое впечатление у них — удивление, а за удивлением идет и уважение, и любовь к России, и даже иногда «добрая зависть», такая «белая зависть», когда они говорят, что у нас таких возможностей для молодёжи, которые созданы сегодня в России, не существует», — сказал Кириенко журналистам.

Ранее «Единая Россия» заявила о планах расширить доступ молодёжи к спорту, творчеству и культуре, уделив особое внимание небольшим городам, сёлам и людям с ограничениями по здоровью. В партии также подчеркнули, что выбор направлений развития — от науки и творчества до спорта и «Юнармии» — должен оставаться добровольным.