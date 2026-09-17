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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:15

Кириенко заявил, что проведение МФМ-2026 «не всех радует» на Западе

Сергей Кириенко. Обложка © Life.ru

Сергей Кириенко. Обложка © Life.ru

Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что проведение Международного фестиваля молодёжи — 2026 вызывает негативную реакцию у части западных СМИ. Об этом председатель оргкомитета МФМ-2026 рассказал на пресс-конференции по итогам фестиваля.

По словам Кириенко, организаторы ожидали критики мероприятия и следили за тем, какие претензии будут звучать в зарубежных публикациях.

«Понятно, что не всех на Западе радует проведение этого фестиваля. И поэтому очень внимательно следили, было понятно, что где-то будут пытаться атаковать, нам всё время было интересно, а за что попробуют зацепиться», — сказал он.

В качестве примера Кириенко упомянул публикации, в которых, по его словам, утверждалось, что фестиваль якобы используется для «вербовки шахидов» среди приехавшей молодёжи.

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Ранее Life.ru рассказывал о завершении основной программы МФМ-2026 в Екатеринбурге. Финальная церемония собрала на сцене более тысячи артистов, а к участникам по видеосвязи обратились российские космонавты с Международной космической станции. В программе также участвовали оркестры под управлением дирижёров из России, Италии, США, Китая и Белоруссии. Кульминацией фестиваля стало музыкальное шоу, после которого часть зарубежных участников отправилась в регионы России в рамках дополнительной программы.

Больше новостей о решениях российских властей и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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