Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 12:26

От «Сигма боя» до «Катюши»: «Бурановские бабушки» зажгли с иностранцами на МФМ

«Бурановские бабушки» исполнили «Сигма бой» с иностранцами на МФМ

Обложка © Telegram / Бурановские бабушки

Обложка © Telegram / Бурановские бабушки

«Бурановские бабушки» вместе с иностранными участниками Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге исполнили завирусившуюся по всему миру молодёжную песню «Сигма бой». Видео необычного музыкального номера публикует SHOT.

«Бурановские бабушки» поют «Сигма бой» для гостей МФМ-2026. Видео © SHOT

На кадрах одна из участниц коллектива кружится в танце с иностранным гостем. Остальные участники фестиваля тем временем стараются повторять движения за артистками.

Одним современным хитом встреча не ограничилась. Позднее «Бурановские бабушки» собрали зарубежных гостей в импровизированный круг и вместе с ними спели «Катюшу».

Знакомую мелодию иностранцы сразу подхватили. Некоторым участникам даже не пришлось учить слова на месте, поскольку текст популярной песни они уже знали.

Шествие молодёжи мира на МФМ-2026 объединило 10 тысяч человек
Шествие молодёжи мира на МФМ-2026 объединило 10 тысяч человек

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он объединил 10 тысяч участников из 191 страны, половина из которых приехала из-за рубежа. Ранее Life.ru рассказывал, как иностранные участники МФМ провели день в российских семьях и познакомились с местными традициями.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • бурановскиебабушки
  • Только на LIFE
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar