От «Сигма боя» до «Катюши»: «Бурановские бабушки» зажгли с иностранцами на МФМ

«Бурановские бабушки» вместе с иностранными участниками Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге исполнили завирусившуюся по всему миру молодёжную песню «Сигма бой». Видео необычного музыкального номера публикует SHOT.

«Бурановские бабушки» поют «Сигма бой» для гостей МФМ-2026. Видео © SHOT

На кадрах одна из участниц коллектива кружится в танце с иностранным гостем. Остальные участники фестиваля тем временем стараются повторять движения за артистками.

Одним современным хитом встреча не ограничилась. Позднее «Бурановские бабушки» собрали зарубежных гостей в импровизированный круг и вместе с ними спели «Катюшу».

Знакомую мелодию иностранцы сразу подхватили. Некоторым участникам даже не пришлось учить слова на месте, поскольку текст популярной песни они уже знали.

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он объединил 10 тысяч участников из 191 страны, половина из которых приехала из-за рубежа. Ранее Life.ru рассказывал, как иностранные участники МФМ провели день в российских семьях и познакомились с местными традициями.