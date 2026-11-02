Исполняющим обязанности главы Владивостока назначен заместитель председателя правительства Приморского края Кирилл Хижинский. До нового назначения чиновник отвечал за развитие сельского хозяйства региона.

В краевом правительстве Хижинский курировал работу министерства сельского хозяйства, вопросы ветеринарии, а также деятельность министерства земельных и имущественных отношений в части сельскохозяйственных земель. Должность вице-премьера он получил в ноябре 2024 года. До перехода в региональное правительство Хижинский возглавлял Черниговский муниципальный округ.

Перестановки во Владивостоке начались после ухода прежнего мэра Константина Шестакова. 22 октября президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Сначала обязанности главы города временно исполнял заместитель мэра Дмитрий Свитайло, однако теперь руководство перешло к Хижинскому.

Постоянного главу Владивостока городская дума должна избрать не позднее 29 апреля 2027 года. Кандидатуры предварительно пройдут процедуру согласования на региональном уровне.

Ранее Life.ru сообщал о назначении Дмитрия Свитайло исполняющим обязанности мэра Владивостока. Он временно возглавил город 26 октября после перехода Константина Шестакова на должность врио губернатора Приморского края. До этого Свитайло занимал пост заместителя мэра и курировал вопросы общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.