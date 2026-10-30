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Опубликовано 30 октября, 18:31

Мишустин назначил Наталью Андрианову врио главы Росавиации

Наталья Андрианова. Обложка © Telegram / Росавиация

Наталья Андрианова. Обложка © Telegram / Росавиация

Наталья Андрианова назначена временно исполняющей обязанности руководителя Росавиации. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

До этого Андрианова занимала должность заместителя руководителя агентства. В Росавиации она курировала вопросы экономики воздушного транспорта и отраслевые программы развития. Пост главы ведомства освободился после перехода Дмитрия Ядрова в Минтранс. Он возглавлял Росавиацию с 2023 года, а 22 октября 2026-го был назначен министром транспорта России.

Кандидатуру Ядрова на министерский пост внёс Мишустин. После утверждения Госдумой указ о назначении подписал президент страны Владимир Путин.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Ядров оценил первые дни работы во главе Минтранса. Министр объяснил, что непрерывная работа транспортной системы не оставляет времени на раскачку и волнение перед новыми задачами.

Больше новостей о кадровых назначениях и решениях органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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