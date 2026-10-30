Мишустин назначил Наталью Андрианову врио главы Росавиации

Наталья Андрианова назначена временно исполняющей обязанности руководителя Росавиации. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

До этого Андрианова занимала должность заместителя руководителя агентства. В Росавиации она курировала вопросы экономики воздушного транспорта и отраслевые программы развития. Пост главы ведомства освободился после перехода Дмитрия Ядрова в Минтранс. Он возглавлял Росавиацию с 2023 года, а 22 октября 2026-го был назначен министром транспорта России.

Кандидатуру Ядрова на министерский пост внёс Мишустин. После утверждения Госдумой указ о назначении подписал президент страны Владимир Путин.

Ранее Life.ru рассказывал, как Ядров оценил первые дни работы во главе Минтранса. Министр объяснил, что непрерывная работа транспортной системы не оставляет времени на раскачку и волнение перед новыми задачами.