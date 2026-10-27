«Нет времени на раскачку»: Новый глава Минтранса Ядров рассказал о первых днях работы
Новый глава Минтранса Ядров заявил, что у него нет времени на мандраж
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Новый министр транспорта России Дмитрий Ядров признался в комментарии журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что не испытывает волнения перед первым международным мероприятием после назначения. Чиновник готовится к переговорам с иранской делегацией и считает, что специфика его работы не оставляет времени на долгое привыкание к новой должности.
Министр транспорта Ядров заявил об отсутствии волнения перед переговорами с Ираном. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE
«Нормальные ощущения. Транспорт постоянно функционирует, поэтому нет времени на мандраж и нет времени на раскачку», — заявил Ядров в разговоре с журналистом.
Переговоры с представителями Ирана станут для него первым международным мероприятием в качестве руководителя Минтранса. При этом опыт взаимодействия с зарубежными партнёрами у чиновника уже есть — ранее он возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта.
Ядров вступил в новую должность 22 октября. До этого он более трёх лет руководил Росавиацией. Его предшественник Андрей Никитин занял пост заместителя председателя правительства России.
Кадровые перестановки в российском правительстве состоялись 22 октября. Как сообщал Life.ru, Владимир Путин подписал указы о назначении нескольких членов кабинета министров, включая нового руководителя Минтранса. Дмитрий Ядров, возглавлявший Росавиацию с сентября 2023 года, сменил Андрея Никитина, который стал вице-премьером.