Кишечная палочка и микробы в 120 раз выше нормы: «Столовая №1» получила предостережение
Роспотребнадзор вынес предостережение «Столовой №1» в центре Петербурга
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Роспотребнадзор объявил предостережение «Столовой №1» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге после расследования проекта SHOT ПРОВЕРКА. Ранее журналисты сообщили об обнаружении кишечной палочки в пяти из шести проверенных блюд заведения.
Предостережение получила компания ООО «Ленпищепром», управляющая столовой по адресу Невский проспект, 25. По информации авторов расследования, 11 сентября ведомство направило ответ на журналистский запрос, а 17 сентября предостерегло организацию о недопустимости нарушения санитарных требований.
Поводом для обращения стали результаты проверки, проведённой командой Анастасии Луговской. Журналисты сообщили о просроченных и испорченных продуктах, грязи на кухне и в обеденном зале, а также о сотрудниках, работавших без перчаток и специальной одежды.
Для лабораторного исследования были закуплены шесть блюд. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в пяти образцах обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Наиболее серьёзное превышение общего микробного загрязнения выявили в картофельном пюре с куриной котлетой — в 120 раз выше нормы. В скумбрии под соусом терияки показатель оказался превышен в 94 раза. Единственным блюдом, в котором лаборатория не обнаружила нарушений, стал гороховый суп.
Результаты исследования также показали нарушения в оливье, винегрете и рубленом бифштексе с яйцом. Журналисты связали возможные проблемы с условиями хранения продуктов, санитарным состоянием помещений и соблюдением персоналом правил приготовления пищи.
После публикации расследования авторы проекта направили материалы в Роспотребнадзор. Как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, ведомство отреагировало официальным предостережением в адрес оператора заведения. При этом предостережение не означает приостановку работы столовой или назначение штрафа.
Ранее Life.ru рассказывал о результатах расследования SHOT ПРОВЕРКИ в петербургской «Столовой №1». Журналисты обнаружили кишечную палочку в пяти из шести блюд, а также выяснили, что операторы сети участвовали в судебных разбирательствах из-за многомиллионных долгов. В частности, одну из компаний пытались признать банкротом из-за требований на 12,8 миллиона рублей.
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