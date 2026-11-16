Роспотребнадзор объявил предостережение «Столовой №1» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге после расследования проекта SHOT ПРОВЕРКА. Ранее журналисты сообщили об обнаружении кишечной палочки в пяти из шести проверенных блюд заведения.

Предостережение получила компания ООО «Ленпищепром», управляющая столовой по адресу Невский проспект, 25. По информации авторов расследования, 11 сентября ведомство направило ответ на журналистский запрос, а 17 сентября предостерегло организацию о недопустимости нарушения санитарных требований.

Поводом для обращения стали результаты проверки, проведённой командой Анастасии Луговской. Журналисты сообщили о просроченных и испорченных продуктах, грязи на кухне и в обеденном зале, а также о сотрудниках, работавших без перчаток и специальной одежды.

Для лабораторного исследования были закуплены шесть блюд. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в пяти образцах обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Наиболее серьёзное превышение общего микробного загрязнения выявили в картофельном пюре с куриной котлетой — в 120 раз выше нормы. В скумбрии под соусом терияки показатель оказался превышен в 94 раза. Единственным блюдом, в котором лаборатория не обнаружила нарушений, стал гороховый суп.

Результаты исследования также показали нарушения в оливье, винегрете и рубленом бифштексе с яйцом. Журналисты связали возможные проблемы с условиями хранения продуктов, санитарным состоянием помещений и соблюдением персоналом правил приготовления пищи.

После публикации расследования авторы проекта направили материалы в Роспотребнадзор. Как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, ведомство отреагировало официальным предостережением в адрес оператора заведения. При этом предостережение не означает приостановку работы столовой или назначение штрафа.

Ранее Life.ru рассказывал о результатах расследования SHOT ПРОВЕРКИ в петербургской «Столовой №1». Журналисты обнаружили кишечную палочку в пяти из шести блюд, а также выяснили, что операторы сети участвовали в судебных разбирательствах из-за многомиллионных долгов. В частности, одну из компаний пытались признать банкротом из-за требований на 12,8 миллиона рублей.