Многомиллионные долги нашлись у «Столовой № 1» в Петербурге вслед за бактериями

Превышение микробного загрязнения в 120 раз выявили в картофельном пюре с куриной котлетой из петербургской «Столовой №1». Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, кишечную палочку обнаружили в пяти из шести отправленных на исследование блюд.

Столовая в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT Проверка

Бактерии также нашли в скумбрии под соусом терияки, винегрете, оливье и рубленом бифштексе с яйцом. Единственным образцом без выявленных нарушений оказался гороховый суп.

До съёмок посетители прислали журналистам десятки жалоб на разные заведения сети. В сосиске в тесте на Невском проспекте, 44, покупатель заметил плесень, а в котлете по-киевски на Малой Садовой — непрожаренную курицу. Среди других претензий были прокисшие блюда, насекомые и сырое мясо. После двух обращений Роспотребнадзор объявил заведениям предостережения.

Технолог по пищевой безопасности Ольга Огаркова связала подобные проблемы с возможным нарушением условий хранения, температурного режима и санитарных требований. По её словам, продукты также могут загрязняться через оборудование, кухонный инвентарь или руки сотрудников. Подробности журналисты показали в полном выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.

У операторов сети обнаружились и финансовые споры. ООО «Алгос-Фудс Тауэр» пытались признать банкротом из-за требований на 12,8 миллиона рублей, однако производство впоследствии прекратили. В другом деле с компании потребовали 2,22 миллиона рублей арендного долга. С ООО «Ленпищепром», по данным SHOT ПРОВЕРКИ, взыскали 170,6 тысячи рублей задолженности и 44,6 тысячи рублей пеней.

Ранее Life.ru уже писал о проверках в «Столовой №1» в центре Санкт-Петербурга. Кишечную палочку обнаружили в пяти из шести популярных блюд. Руководство заведения пока не комментировало ситуацию.