Кишечную палочку и дрожжи нашли в роллах «ЙУМИ» в десяти городах России

В готовых роллах московского производителя «ЙУМИ», представленных в крупных российских торговых сетях, обнаружили нарушения микробиологических требований. По информации Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА, проблемы с качеством продукции выявили как минимум в десяти городах России.

В ходе октябрьских исследований специалисты обнаружили в отдельных образцах бактерии группы кишечной палочки, повышенное содержание дрожжей и превышение допустимого количества микроорганизмов. Нарушения выявили в нескольких разновидностях готовых роллов, включая «Калифорнию», «Симфонию классики», варианты с крабовыми палочками и икрой масаго, курицей и спаржей, а также креветкой и сёмгой.

Наиболее серьёзное превышение микробиологических показателей, как сообщается, зафиксировали в Череповце — в 56 раз относительно установленной нормы. Продукция производителя продаётся в торговых сетях «Лента», «ВкусВилл», «Пятёрочка» и других магазинах.

По результатам проверок Роспотребнадзор объявил торговым сетям предостережения. В Сыктывкаре ведомство предложило незамедлительно приостановить реализацию продукции, не соответствующей требованиям безопасности.