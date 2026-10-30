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Регион
Опубликовано 30 октября, 11:25

Кишечную палочку и дрожжи нашли в роллах «ЙУМИ» в десяти городах России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В готовых роллах московского производителя «ЙУМИ», представленных в крупных российских торговых сетях, обнаружили нарушения микробиологических требований. По информации Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА, проблемы с качеством продукции выявили как минимум в десяти городах России.

В ходе октябрьских исследований специалисты обнаружили в отдельных образцах бактерии группы кишечной палочки, повышенное содержание дрожжей и превышение допустимого количества микроорганизмов. Нарушения выявили в нескольких разновидностях готовых роллов, включая «Калифорнию», «Симфонию классики», варианты с крабовыми палочками и икрой масаго, курицей и спаржей, а также креветкой и сёмгой.

Наиболее серьёзное превышение микробиологических показателей, как сообщается, зафиксировали в Череповце — в 56 раз относительно установленной нормы. Продукция производителя продаётся в торговых сетях «Лента», «ВкусВилл», «Пятёрочка» и других магазинах.

По результатам проверок Роспотребнадзор объявил торговым сетям предостережения. В Сыктывкаре ведомство предложило незамедлительно приостановить реализацию продукции, не соответствующей требованиям безопасности.

Петербурженка обнаружила таракана в пицце из «Додо»
Петербурженка обнаружила таракана в пицце из «Додо»

Ранее SHOT ПРОВЕРКА сообщала о нарушениях при проверке готовой еды из «Пятёрочки». Тогда в роллах «Калифорния» производства «ЙУМИ», исследованных в Нижнем Новгороде, также обнаружили бактерии группы кишечной палочки. В Коломне количество микроорганизмов в проверенной продукции превысило норму в 19 раз.

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Наталья Афонина
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