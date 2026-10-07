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Опубликовано 7 октября, 15:26

Кишечную палочку нашли во всех проверенных блюдах петербургской сети Pita's

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Кишечную палочку обнаружили во всех пяти образцах блюд популярной петербургской сети Pita's, которые проверили в лаборатории. Ни один из исследованных продуктов не прошёл экспертизу без замечаний, пишет SHOT Проверка.

  • Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка
    Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка
  • Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка
    Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка
  • Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка
    Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка
  • Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка
    Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка
  • Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка
    Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка

Кишечную палочку нашли во всех пяти проверенных образцах популярной петербургской сети. Фото © Telegram / SHOT Проверка

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Для проверки взяли шаверму с говядиной, шаверму с брусникой, гавайскую шаверму, буррито и печёный перец из хумуса.

В шаверме с говядиной обнаружили кишечную палочку, а уровень микробного загрязнения оказался выше нормы в 14 раз. В варианте с брусникой также нашли плесень, при этом превышение составило 13 раз.

В гавайской шаверме выявили кишечную палочку, плесень и микробное загрязнение. Буррито также содержал кишечную палочку и показал наличие микробного загрязнения.

В печёном перце из хумуса обнаружили кишечную палочку. Кроме того, уровень микробного загрязнения в этом образце превышал норму в девять раз.

Эксперт предположил, что причиной могли стать недостаточная гигиена рук сотрудников, использование одной разделочной доски для разных продуктов, неправильное хранение или нарушение сроков годности.

«Нарушение санитарных норм»: Насколько опасна для человека кишечная палочка в еде
«Нарушение санитарных норм»: Насколько опасна для человека кишечная палочка в еде

Проверки заведений общепита уже выявляли нарушения санитарных требований. Ранее Life.ru рассказывал о лабораторном исследовании четырёх блюд из пивной Александра Розенбаума, в которых обнаружили кишечную палочку и превышение допустимого уровня микробного загрязнения.

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Дарья Денисова
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