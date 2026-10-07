Кишечную палочку нашли во всех проверенных блюдах петербургской сети Pita's

Кишечную палочку обнаружили во всех пяти образцах блюд популярной петербургской сети Pita's, которые проверили в лаборатории. Ни один из исследованных продуктов не прошёл экспертизу без замечаний, пишет SHOT Проверка.











Для проверки взяли шаверму с говядиной, шаверму с брусникой, гавайскую шаверму, буррито и печёный перец из хумуса.

В шаверме с говядиной обнаружили кишечную палочку, а уровень микробного загрязнения оказался выше нормы в 14 раз. В варианте с брусникой также нашли плесень, при этом превышение составило 13 раз.

В гавайской шаверме выявили кишечную палочку, плесень и микробное загрязнение. Буррито также содержал кишечную палочку и показал наличие микробного загрязнения.

В печёном перце из хумуса обнаружили кишечную палочку. Кроме того, уровень микробного загрязнения в этом образце превышал норму в девять раз.

Эксперт предположил, что причиной могли стать недостаточная гигиена рук сотрудников, использование одной разделочной доски для разных продуктов, неправильное хранение или нарушение сроков годности.

Проверки заведений общепита уже выявляли нарушения санитарных требований. Ранее Life.ru рассказывал о лабораторном исследовании четырёх блюд из пивной Александра Розенбаума, в которых обнаружили кишечную палочку и превышение допустимого уровня микробного загрязнения.