Кисть затянуло в эскалатор: Врачи в Петербурге спасли пальцы полуторагодовалому малышу

Полуторагодовалый мальчик получил тяжёлую травму кисти на эскалаторе станции метро «Бухарестская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Инцидент произошёл вечером 5 октября около 21:00. Правая рука ребёнка по неосторожности попала в движущийся механизм эскалатора, после чего малыша доставили в клинику вуза.

Врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги безымянного пальца, а также рваные раны среднего и безымянного пальцев. Мальчика госпитализировали в микрохирургическое отделение.

Ребёнку выполнили кожную пластику и ушили рану. Сейчас он получает антибактериальную терапию, ему делают перевязки и проводят иммобилизацию повреждённой кисти.

После снятия фиксации малышу предстоит курс реабилитации. Медики рассчитывают полностью восстановить функции повреждённой руки.

В Педиатрическом университете отметили, что подобные травмы в метро происходят не впервые. В сентябре врачи лечили семилетнего мальчика, чья нога оказалась зажата между частями эскалатора, а в апреле помощь потребовалась ещё одному полуторагодовалому ребёнку после попадания пальцев в движущийся механизм. Во всех случаях конечности пациентов удалось сохранить.

Ранее Life.ru рассказывал, как подмосковные хирурги исправили девочке деформацию большого пальца руки, возникшую после резкого скачка роста. Из-за интенсивного развития тканей палец отклонился от естественного положения, а промежуток между ним и соседним сократился, что грозило нарушением двигательных функций. Врачи провели пластику межпальцевого промежутка и восстановили правильное строение кисти. После операции ребёнка выписали домой в удовлетворительном состоянии, впереди у девочки реабилитация.