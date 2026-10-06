Кисть затянуло в эскалатор: Врачи в Петербурге спасли пальцы полуторагодовалому малышу
В Петербурге полуторагодовалому ребёнку спасли пальцы после травмы на эскалаторе
Обложка © Life.ru
Полуторагодовалый мальчик получил тяжёлую травму кисти на эскалаторе станции метро «Бухарестская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.
Инцидент произошёл вечером 5 октября около 21:00. Правая рука ребёнка по неосторожности попала в движущийся механизм эскалатора, после чего малыша доставили в клинику вуза.
Врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги безымянного пальца, а также рваные раны среднего и безымянного пальцев. Мальчика госпитализировали в микрохирургическое отделение.
Ребёнку выполнили кожную пластику и ушили рану. Сейчас он получает антибактериальную терапию, ему делают перевязки и проводят иммобилизацию повреждённой кисти.
После снятия фиксации малышу предстоит курс реабилитации. Медики рассчитывают полностью восстановить функции повреждённой руки.
В Педиатрическом университете отметили, что подобные травмы в метро происходят не впервые. В сентябре врачи лечили семилетнего мальчика, чья нога оказалась зажата между частями эскалатора, а в апреле помощь потребовалась ещё одному полуторагодовалому ребёнку после попадания пальцев в движущийся механизм. Во всех случаях конечности пациентов удалось сохранить.
Ранее Life.ru рассказывал, как подмосковные хирурги исправили девочке деформацию большого пальца руки, возникшую после резкого скачка роста. Из-за интенсивного развития тканей палец отклонился от естественного положения, а промежуток между ним и соседним сократился, что грозило нарушением двигательных функций. Врачи провели пластику межпальцевого промежутка и восстановили правильное строение кисти. После операции ребёнка выписали домой в удовлетворительном состоянии, впереди у девочки реабилитация.
Больше новостей о происшествиях в Петербурге — в разделе «Происшествия» на Life.ru.