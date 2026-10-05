Врачи прооперировали малыша с гигантской кистой в лёгком прямо в утробе мамы

Китайские врачи провели уникальное внутриутробное вмешательство и остановили рост новообразования в лёгком у ещё не родившегося ребёнка. Об успешной операции сообщает South China Morning Post.

Патологию обнаружили у 40-летней женщины на 22-й неделе беременности. У плода выявили врождённую кистозно-аденоматоидную мальформацию лёгкого микрокистозного типа, которая продолжала прогрессировать. Образование размером около пяти сантиметров занимало почти всю правую часть грудной клетки плода, смещало сердце и уже привело к скоплению жидкости в брюшной полости.

Медики диагностировали микрокистозную врождённую мальформацию дыхательных путей лёгких. Обычные методы лечения в этом случае не подходили, поэтому специалисты из Шэньчжэня и Китайского университета Гонконга решились на микроволновую абляцию. Метод основан на нагревании тканей за счёт колебаний молекул воды, благодаря чему аномальный участок разрушается изнутри. Под контролем УЗИ тонкую иглу провели через брюшную стенку матери и грудную клетку плода непосредственно к поражённой ткани. Микроволновая энергия нагрела её изнутри, что позволило разрушить патологический участок без открытой операции.

Само вмешательство заняло около 20 минут. Уже через трое суток после процедуры размеры образования заметно уменьшились, а скопившаяся патологическая жидкость полностью исчезла.

Беременность удалось продлить до 37-й недели. Ребёнок появился на свет посредством кесарева сечения с весом 2,9 килограмма и получил максимальную оценку по шкале Апгар. Случай описали в научном журнале Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.

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