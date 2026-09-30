Сюрпризы детского организма: Хирурги восстановили девочке палец, деформированный из-за роста

Подмосковные травматологи провели операцию девочке, у которой большой палец правой руки деформировался из-за резкого скачка роста. Об успешном хирургическом вмешательстве рассказал главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

Хирурги восстановили палец. Фото © Минздрав Московской области

Родители привели ребёнка на обследование после того, как заметили изменение формы кисти. Выяснилось, что из-за интенсивного развития тканей первый палец отклонился от естественного положения, а промежуток между ним и соседним заметно сократился. Это вызывало дискомфорт и грозило нарушением двигательных функций.

По словам Григорьева, в детском возрасте даже незначительные анатомические отклонения могут быстро усугубляться. Без своевременного лечения возникает риск хронических болей, ухудшения координации, проблем с мелкой моторикой и стойкого ограничения подвижности.

«Мы выполнили пластику межпальцевого промежутка и вернули анатомически верное строение первого пальца кисти», — пояснил специалист.

Операция позволила предупредить дальнейшие осложнения и избежать более сложного вмешательства в будущем. Маленькую пациентку уже выписали домой в удовлетворительном состоянии. Теперь ей предстоит пройти реабилитацию под амбулаторным наблюдением для полноценного восстановления работы руки.

Ранее Life.ru сообщал, что специалисты той же подмосковной больницы успешно разделили сросшиеся с рождения пальцы ребёнка. Для устранения врождённой аномалии хирурги использовали комбинированную кожную пластику, восстановив пространство между третьим и четвёртым пальцами левой кисти. Спустя полгода контрольное обследование подтвердило полное восстановление анатомии и подвижности суставов.