В Подмосковье врачи разделили сросшиеся пальцы ребёнка

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы разделили сросшиеся с рождения пальцы левой кисти ребёнка и полностью восстановили их подвижность. Об этом Life.ru сообщили в Минздраве Подмосковья.

Родители маленького пациента обратились к специалистам из-за сращения третьего и четвёртого пальцев. Такая врождённая патология называется синдактилией и формируется ещё на ранних сроках беременности.

Как объяснил главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев, при кожной форме синдактилии без деформации пальцев с операцией обычно рекомендуют дождаться окончания периода особенно активного роста ребёнка.

«Оперативное лечение кожной формы синдактилии, при отсутствии деформации пальцев, лучше проводить по окончании бурного роста ребёнка, то есть после 4 лет, чтобы избежать вторичного смещения межпальцевого промежутка в результате активного роста пальцев», — рассказал врач.

Во время операции хирурги разделили сросшиеся ткани и заново сформировали пространство между пальцами. Для этого использовали комбинированную кожную пластику: часть дефекта закрыли местными тканями, а оставшиеся участки — кожными трансплантатами.

Операция прошла успешно. Спустя шесть месяцев ребёнок вновь пришёл к врачам на контрольный осмотр, который подтвердил: анатомия кисти и подвижность суставов пальцев полностью восстановлены.

Ранее Life.ru рассказывал, как врачи МОДКТОБ исправили ребёнку врождённую косорукость. Медики сначала постепенно выводили кисть девятилетнего мальчика в правильное положение с помощью аппарата Илизарова, а затем закрепили результат реконструктивной операцией.