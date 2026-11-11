Житель Китая приобрёл двухкомнатную квартиру всего за 11 юаней, или примерно 1,7 доллара, во время масштабной распродажи в честь Дня холостяка. Недвижимость досталась мужчине на онлайн-аукционе, в котором участвовали более 1600 человек, сообщает South China Morning Post.

Необычный лот выставили на платформе Alibaba Auction. Начальная стоимость жилья составляла всего один юань, а максимальную ставку организаторы ограничили 11 юанями. Покупатель решил не рисковать и сразу предложил максимально допустимую сумму. Поскольку он сделал это первым, квартира досталась именно ему.

Двухкомнатное жильё площадью 68 квадратных метров расположено на седьмом этаже дома в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. При этом стоимость самого объекта покрыла торговая площадка.

Однако полностью бесплатной покупка не оказалась. Новому владельцу предстоит заплатить около 300 долларов обязательных сборов за оформление права собственности. Переезжать мужчина не собирается. Он планирует использовать квартиру как загородное жильё, куда можно приезжать зимой. Необычная сделка уже вызвала активное обсуждение в китайских социальных сетях.