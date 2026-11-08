Крупнейшая распродажа мира 11.11 в Китае постепенно превращается из безумной ночной гонки за скидками в обычный сезон покупок. Китайцы больше не спешат оформлять заказы ровно в полночь, торговые площадки растягивают акции больше чем на месяц, а продавцы замечают, что прежние рекордные всплески продаж становятся всё менее выраженными. О том, как меняется знаменитый День холостяка, рассказывает сингапурское издание Channel NewsAsia.

Ещё несколько лет назад 11 ноября напоминало настоящий чемпионат по шопингу. Бренды соревновались за рекорды, маркетплейсы публиковали рейтинги продаж, а покупатели ждали старта акций, чтобы успеть первыми заказать товары. Некоторые магазины зарабатывали десятки миллионов юаней буквально за первые часы.

Теперь от прежней гонки остаётся всё меньше.

В 2026 году китайские платформы начали распродажи задолго до 11 ноября. JD.com запустила акции 12 октября, Alibaba и Douyin — 15 октября, а отдельные площадки начали ещё раньше. Вместо одного дня скидок покупателям предлагают несколько недель специальных цен.

Меняется и поведение потребителей. По словам 34-летней ведущей торговых трансляций Фан Цзюнь из Шанхая, ещё шесть лет назад продажи в дни крупных распродаж резко взлетали. Сегодня картина совершенно другая.

«Теперь это скорее небольшой бугор — чуть выше обычного уровня, но ненамного», — описывает она динамику покупок.

При этом китайцы не обязательно стали покупать меньше. Они стали осторожнее относиться к тратам и чаще задаваться вопросом, действительно ли товар нужен.

Одна из собеседниц CNA, 29-летняя преподавательница керамики Чжан Я, рассказала, что устала разбираться в сложных купонах и накапливать ненужные вещи ради скидок. По её словам, теперь проще покупать товары по мере необходимости, поскольку разница в цене зачастую невелика.

Маркетплейсы тоже меняют подход. Alibaba ещё несколько лет назад начала переносить старт продаж с полуночи на 20:00, а бренды постепенно отказываются от агрессивных призывов срочно оформить заказ. Вместо этого компании развивают торговые трансляции, презентации товаров и персональные предложения.

Однако говорить о смерти 11.11 преждевременно. По данным аналитической компании Syntun, за прошлогодний период распродаж китайские площадки продали товаров на 1,695 триллиона юаней. Это на 14,2% больше предыдущего года, хотя темпы роста заметно замедлились.

Получается парадокс: крупнейшая распродажа мира продолжает приносить огромные деньги, но всё меньше похожа на праздник, ради которого миллионы людей готовы не спать до полуночи.

Для покупателей в России Life.ru отдельно собрал даты, особенности и способы подготовки к главной ноябрьской распродаже.

Чтобы разобраться, когда начинается акция и почему скидки появляются заранее, смотрите гид Life.ru по распродаже 11 ноября.