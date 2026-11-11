В китайском городе Сиань мужчина на экскаваторе разгромил вход в административный центр, повредив несколько частей здания. Инцидент произошёл 9 ноября в районе Сисянь провинции Шэньси. По предварительной информации, причиной мог стать спор из-за невыплаченной компенсации за снос недвижимости, сообщает NDTV.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как водитель тяжёлой строительной техники разрушает стеклянные двери, ступени, навес и вывеску правительственного комплекса Фэндун. По данным местных СМИ, его действия продолжались почти час, а повреждения получили не менее шести участков сооружения.

Китаец на экскаваторе разгромил администрацию. Видео © X / anthraxxxx

Во время происшествия сотрудники центра объявили эвакуацию. Работники и посетители успели покинуть помещения, поэтому обошлось без пострадавших. Очевидцы рассказали, что происходящее вызвало панику, однако никто не решился вмешаться.

Прибывшие полицейские задержали 47-летнего мужчину. Его личность не раскрывается, а официальные причины поступка пока неизвестны. Китайские журналисты связывают случившееся с возможным конфликтом вокруг выплат за снесённую недвижимость, но правоохранительные органы эту версию не подтвердили.

После происшествия часть административных служб возобновила работу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и оценивается нанесённый ущерб.

Ранее Life.ru сообщал, что в деловом центре «Москва-Сити» водитель протаранил на автомобиле стеклянные двери гостиницы, после чего станцевал лезгинку возле повреждённого входа. По предварительным данным, мужчина разозлился из-за отказа охраны пропустить его в здание.