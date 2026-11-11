В Китае мужчина разгромил экскаватором администрацию из-за невыплаченной компенсации
В Китае мужчина на экскаваторе разгромил здание администрации
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В китайском городе Сиань мужчина на экскаваторе разгромил вход в административный центр, повредив несколько частей здания. Инцидент произошёл 9 ноября в районе Сисянь провинции Шэньси. По предварительной информации, причиной мог стать спор из-за невыплаченной компенсации за снос недвижимости, сообщает NDTV.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как водитель тяжёлой строительной техники разрушает стеклянные двери, ступени, навес и вывеску правительственного комплекса Фэндун. По данным местных СМИ, его действия продолжались почти час, а повреждения получили не менее шести участков сооружения.
Китаец на экскаваторе разгромил администрацию. Видео © X / anthraxxxx
Во время происшествия сотрудники центра объявили эвакуацию. Работники и посетители успели покинуть помещения, поэтому обошлось без пострадавших. Очевидцы рассказали, что происходящее вызвало панику, однако никто не решился вмешаться.
Прибывшие полицейские задержали 47-летнего мужчину. Его личность не раскрывается, а официальные причины поступка пока неизвестны. Китайские журналисты связывают случившееся с возможным конфликтом вокруг выплат за снесённую недвижимость, но правоохранительные органы эту версию не подтвердили.
После происшествия часть административных служб возобновила работу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и оценивается нанесённый ущерб.
Ранее Life.ru сообщал, что в деловом центре «Москва-Сити» водитель протаранил на автомобиле стеклянные двери гостиницы, после чего станцевал лезгинку возле повреждённого входа. По предварительным данным, мужчина разозлился из-за отказа охраны пропустить его в здание.
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