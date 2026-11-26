В Забайкальском крае гражданина Китая осудили за попытку вывезти из России золото на 49,8 млн рублей. О приговоре сообщила объединённая пресс-служба судов региона в «Максе».

Согласно материалам дела, иностранец обнаружил десять золотых слитков возле мусорного контейнера в Забайкальске. Мужчина решил забрать находку с собой в Китай, однако при пересечении границы спрятанные в микроавтобусе драгоценные металлы обнаружили таможенники.

Золото относится к стратегически важным товарам, поэтому мужчину признали виновным в контрабанде в крупном размере. С учётом признания вины и других смягчающих обстоятельств суд назначил ему полтора года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Слитки конфисковали.

Ранее в московском аэропорту Домодедово у вернувшегося из Таиланда россиянина конфисковали драгоценные камни и ювелирные изделия общей стоимостью 44,3 млн рублей. Таможенники обнаружили у 46-летнего мужчины 376 самоцветов, среди которых были бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды, а также золотые и серебряные украшения.