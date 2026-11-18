Дериваты животных и культурные ценности обнаружили таможенники при проверке грузовика на Дальнем Востоке. В фуре, направлявшейся в Китай через пункт пропуска Пограничный, находилось более 150 килограммов спрятанных товаров. Среди них оказались части тел редких животных, советские награды, архивные документы и банкноты. Об этом Life.ru сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

Таможенники нашли дериваты и культурные ценности в фуре на Дальнем Востоке. Видео © Предоставлено Life.ru

За рулём грузовика находился 39-летний россиянин. На вопрос инспектора о наличии товаров, запрещённых или ограниченных к перемещению, мужчина ответил отрицательно. Однако оперативники уже располагали информацией о возможной контрабанде. При досмотре тайники обнаружили в конструктивных полостях кабины и инструментальном ящике под полом полуприцепа.

Таможенники нашли дериваты и культурные ценности в фуре на Дальнем Востоке. Фото © Предоставлено Life.ru

Внутри находились восемь зубов кашалота, 52 бивня и 23 фрагмента бивней моржа, а также 135 оленьих хвостов и 107 замороженных репродуктивных органов оленей. Кроме того, сотрудники таможни изъяли 30 медалей и нагрудных знаков, включая награды «За освобождение Варшавы», «За безупречную службу» и знаки отличия времён СССР, а также 60 архивных документов.

Таможенники нашли дериваты и культурные ценности в фуре на Дальнем Востоке. Фото © Предоставлено Life.ru

Экспертиза установила, что часть обнаруженных предметов представляет культурную ценность. Их стоимость превысила два миллиона рублей. Сам водитель объяснил, что приобрёл товары в интернет-магазинах и собирался перепродать их за границей.

Таможенники нашли дериваты и культурные ценности в фуре на Дальнем Востоке. Фото © Предоставлено Life.ru

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Ему грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Отдельное административное производство начали из-за сокрытия остальных товаров от таможенного контроля. Материалы дела переданы в суд.

В ФТС напомнили, что дериватами называют части тел животных и производные от них. Кашалоты находятся под международной защитой, поэтому для вывоза их дериватов необходимы специальные разрешения. Перемещение через границу частей тел оленей также требует декларирования.

Ранее Life.ru рассказывал о попытке вывезти из Забайкалья 111 клыков кашалота стоимостью более миллиона рублей. По версии следствия, россиянин действовал совместно с иностранными гражданами, а незаконную перевозку организовали ещё в 2023 году. В ноябре 2026-го уголовное дело направили в суд. В другом случае хабаровские таможенники пресекли вывоз в Китай 52 килограммов краснокнижного лишайника стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. Организатор распределил товар между попутчиками, чтобы избежать декларирования. Мужчину заключили под стражу.