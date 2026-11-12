Хабаровские таможенники предотвратили незаконный вывоз в Китай более 52 килограммов редкого лишайника, занесённого в Красную книгу России. Груз стоимостью почти 1,2 миллиона рублей пытался переправить через границу 56-летний мужчина, распределив его между другими пассажирами. Об этом Life.ru сообщили в ФТС РФ.

Таможенники пресекли вывоз 52 кг краснокнижного лишайника из России в Китай. Фото © Предоставлено Life.ru

Контрабанду обнаружили в пункте пропуска Покровка во время оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина упаковал лишайник в десять картонных коробок и раздал их людям, также направлявшимся в КНР. При этом товар не был задекларирован, а необходимых разрешений на его вывоз у организатора не оказалось.

Экспертиза показала, что в коробках находилась умбиликария съедобная — редкий вид лишайника, охраняемый государством. Его вывоз за пределы России строго ограничен, а сам товар относится к стратегически важным ресурсам.

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Мужчину заключили под стражу. Материалы дела переданы в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о другой попытке вывезти редкие природные ресурсы из России в Китай. В сентябре дальневосточные таможенники совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили у 42-летнего россиянина 570 корней дикорастущего женьшеня и более 30 килограммов трепанга. Стоимость партии оценили почти в 30 миллионов рублей. Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит до десяти лет колонии.

Кроме того, в августе Life.ru сообщал о задержании россиянки, пытавшейся провезти через границу 116 краснокнижных ящериц. Животных обнаружили калининградские таможенники в подкладке куртки пассажирки автобуса, следовавшего в Польшу. Незаконный груз изъяли.