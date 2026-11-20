У 46-летнего россиянина конфисковали драгоценные камни и ювелирные изделия на 44,3 миллиона рублей, а самого мужчину оштрафовал на 200 тысяч. Ценности обнаружили в аэропорту Домодедово после возвращения пассажира из Таиланда через Дубай, сообщили Life.ru в пресс-службе таможни.

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Мужчина пытался пройти через «зелёный» коридор, но попал на выборочный контроль. При просвечивании багажа инспекторы заметили 84 сертификата на драгоценные и полудрагоценные камни. Документы вызвали подозрения, и таможенники решили проверить личные вещи путешественника.

В поясной сумке россиянина нашлись десятки зип-пакетов с минералами разных форм и размеров, два кольца и три пары серёг. Ещё семь нитей жемчуга и серьги мужчина самостоятельно достал из кармана. Всего таможенники обнаружили 376 самоцветов, среди которых оказались бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, александриты, танзаниты и другие редкие минералы.













Пассажир признался, что приобрёл камни в Таиланде для дальнейшей перепродажи в России. С таможенными правилами он, по собственным словам, был знаком лишь частично, а «зелёный» коридор выбрал намеренно, чтобы не платить пошлину.

Экспертиза также подтвердила, что украшения изготовлены из золота 750-й пробы и серебра 925-й пробы со вставками из бриллиантов, рубина, изумруда, аметиста и гроссуляра. По факту незаконного ввоза ценностей возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал о россиянине, который попытался провезти через «зелёный» коридор аэропорта Махачкалы старинную брошь с бриллиантами стоимостью около миллиона рублей. Мужчина прилетел из Турции и объяснил, что перевозил украшение по просьбе другого человека. Экспертиза установила, что броши более 50 лет и она относится к культурным ценностям. В отношении пассажира возбудили уголовное дело.