Китай и ещё три страны Азии задержали 257 человек по делу мошеннической сети

Правоохранители Китая, Лаоса, Сингапура и Камбоджи задержали 257 предполагаемых участников транснациональной мошеннической сети. По данным Министерства общественной безопасности КНР, сумма по делу превышает 6 млрд юаней.

Сеть обнаружила полиция китайской провинции Цзилинь ещё в январе. По версии правоохранителей, её участники создавали фиктивные «государственные проекты» с названиями вроде «Поддержки пожилых», «Обеспечения благосостояния населения» и «Китайской мечты».

Для привлечения людей злоумышленники, как утверждают в китайском МВД, заказывали специальные приложения и искали потенциальных участников через интернет. Основными жертвами схемы становились пожилые люди, которых убеждали в существовании программ по так называемому «размораживанию национальных активов».

Массовые задержания начались летом. В Китае правоохранители взяли под стражу 101 подозреваемого и ликвидировали девять предполагаемых мошеннических площадок. 28 июля полиция Лаоса задержала во Вьентьяне ещё 110 человек.

В августе в Сингапуре были задержаны двое предполагаемых финансистов сети, а 2 сентября полиция Камбоджи сообщила о задержании ещё 44 подозреваемых. Таким образом, общее число фигурантов достигло 257. Задержанных за пределами КНР сейчас поэтапно доставляют в Китай.

Ранее Life.ru рассказывал, как полицейские задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионеров более 45 млн рублей. Злоумышленники убеждали пожилых людей передавать накопления якобы ради их спасения.