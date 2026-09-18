Китай и Индия не приняли угрозу Трампа: Как покупатели российской нефти ответили США

Крупнейшие покупатели российских энергоресурсов выступили против нового санкционного законопроекта США. Индия пообещала защищать свои экономические интересы, а Китай назвал инициативу незаконной, пишет Politico.

Документ одобрили обе палаты Конгресса США. Теперь он поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского руководства, энергетического и оборонного секторов, а также судов, которые Вашингтон относит к теневому флоту.

Кроме того, глава Белого дома сможет устанавливать пошлины до 100% на товары из пяти стран, закупающих наибольшие объёмы российской нефти или газа. Документ позволяет президенту приостанавливать действие ограничений в интересах национальной безопасности США.

В Индии предупредили, что новые меры способны навредить отношениям с Вашингтоном и мировому энергетическому рынку. Пекин отверг применение Соединёнными Штатами экстерриториальных ограничений. В Кремле заявили, что усиление санкций осложнит поиск мирного решения украинского конфликта.

Критики инициативы опасаются, что широкие полномочия позволят Трампу избирательно применять пошлины: делать исключения для крупных торговых партнёров и одновременно давить на союзников США. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Китай с декабря 2022 года закупил 50% экспортированной Россией нефти, Индия — 37%, Турция и Евросоюз — по 5%. ЕС также приобрёл 49% российского СПГ и 32% трубопроводного газа.

Ранее вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев сообщил, что новый американский законопроект о санкциях и пошлинах против России в первую очередь может осложнить работу зарубежных партнёров Москвы.

После введения западных ограничений Россия существенно переориентировала поставки нефти с европейского рынка на Азию. Китай и Индия стали крупнейшими покупателями российского сырья, причём для Нью-Дели роль России как поставщика особенно заметно выросла после 2022 года: ещё до этого на неё приходилось около 2% индийского нефтяного импорта, а к 2023/24 финансовому году доля достигла примерно 25%. Москва и Нью-Дели продолжают наращивать экономические связи: в сентябре 2026 года Владимир Путин и Нарендра Моди подтвердили намерение довести двусторонний товарооборот до $100 млрд к 2030 году. Индия объясняет закупки российских энергоресурсов необходимостью обеспечивать энергетическую безопасность страны, несмотря на давление со стороны Вашингтона.