Китай и КНДР открыли новый пограничный мост после 12 лет ожидания

Китай и КНДР 15 октября официально открыли автомобильный мост через реку Ялуцзян, который почти 12 лет не использовался после завершения основных строительных работ. По новому пограничному переходу уже проехали первые грузовики, а Пекин рассчитывает с его помощью расширить торговлю с Пхеньяном, сообщает Reuters.

Китай и КНДР запустили движение по трёхкилометровому мосту через Ялу. Видео © Х /孙松_SunSong

Трёхкилометровая вантовая переправа соединяет китайский город Даньдун с северокорейской провинцией Северный Пхёнан. На торжественную церемонию собрались многочисленные зрители, наблюдавшие за движением машин по сооружению, украшенному флагами двух государств.

Китай и КНДР запустили движение по трёхкилометровому мосту через Ялу. Фото © Х /孙松_SunSong

Ширина конструкции составляет 28,5 метра, четыре полосы рассчитаны на двусторонний поток со скоростью до 100 км/ч. Высота пролётов позволяет проходить по реке судам водоизмещением до трёх тысяч тонн.

Китай и КНДР запустили движение по трёхкилометровому мосту через Ялу. Фото © Х /孙松_SunSong

Возведение объекта началось в 2010 году, а основные работы завершились четыре года спустя. Однако запуск пришлось отложить из-за неготовности подъездных путей и таможенного комплекса на территории Северной Кореи, позднее сроки сдвинулись на фоне пандемии. До этого главным транспортным коридором между соседями оставался расположенный выше по течению Мост дружбы, способный пропускать грузовики массой не более 20 тонн.

Китай и КНДР запустили движение по трёхкилометровому мосту через Ялу. Фото © Х /孙松_SunSong

Премьер Госсовета КНР Ли Цян в видеообращении назвал новую магистраль символом традиционных дружественных отношений и выразил уверенность в дальнейшем укреплении экономического сотрудничества. По его словам, дополнительный маршрут позволит оптимизировать работу пограничных пунктов и расширить гуманитарные контакты.

Политик также подтвердил готовность Пекина развивать диалог с Пхеньяном и координировать действия на международных площадках. С ответным выступлением к участникам мероприятия обратился глава правительства КНДР Пак Тэ Сон.

Ожидается, что новый переход упростит поставки в республику тяжёлого оборудования, сырья и энергоносителей, необходимых для инфраструктурных проектов. Местные жители приветствовали долгожданное событие и выразили надежду на увеличение туристического потока в Даньдун. Опрошенные Reuters эксперты расценили запуск как свидетельство потепления двусторонних отношений, хотя северокорейские власти по-прежнему осторожно относятся к усилению зависимости от Китая.

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