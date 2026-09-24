Китай изъял детали американского F-35, которые случайно попали в Гонконг

Компоненты американского истребителя пятого поколения F-35, которые должны были отправиться из Австралии в США, неожиданно оказались в Гонконге и были изъяты китайскими властями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идёт о деталях, снятых с австралийского самолёта и отправленных на проверку, ремонт или утилизацию. В числе комплектующих оказались фонарь кабины и створка отсека вооружения.

По данным агентства, перевозкой груза занималась компания UPS. Во время маршрута через Южную Корею отправление было перенаправлено в Гонконг, где его в итоге обнаружили представители китайских властей.

Причины изменения маршрута пока остаются неизвестными — не установлено, произошла ли ошибка случайно или груз был перенаправлен намеренно. Китайские власти после изъятия деталей пока не вернули их обратно.

Особое внимание американских специалистов привлекло покрытие комплектующих. Оба элемента были изготовлены Lockheed Martin и имели специальный радиопоглощающий материал, который используется в технологиях малозаметности F-35.

Ранее Life.ru писал, что детали для F-35, отправленные из Австралии в США, неожиданно оказались в Китае, после чего власти начали расследование. Груз перевозила логистическая компания, однако по пути через Тихий океан он изменил маршрут и прибыл в Гонконг. Американские специалисты проверяют, как произошла ошибка и могли ли секретные технологии оказаться вне контроля производителя.

F-35 считается одним из самых современных боевых самолётов США, а его система малозаметности является одной из ключевых технологий программы. Именно поэтому возможное попадание отдельных элементов самолёта к третьим сторонам вызвало повышенное внимание со стороны американских ведомств.