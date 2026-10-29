Китай наступает на пятки: Volkswagen потерял €5,8 млрд и готовится к жёсткой экономии

Немецкий автоконцерн Volkswagen завершил третий квартал 2026 года с убытком в 5,8 миллиарда евро на фоне усиливающейся конкуренции с китайскими производителями. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на финансовую отчётность крупнейшего европейского автопроизводителя.

За аналогичный период прошлого года убытки компании составляли 1,1 миллиарда евро. Таким образом, за год отрицательный финансовый результат увеличился более чем в пять раз. Выручка концерна при этом сократилась на 6,3%, до 75,3 миллиарда евро.

Одной из главных проблем Volkswagen остаётся китайский рынок, где местные автопроизводители активно вытесняют зарубежные марки. Дополнительное давление на бизнес оказывают снижение спроса, американские импортные пошлины и высокие затраты на переход к выпуску электромобилей.

Серьёзным ударом по финансовым показателям стала и переоценка стоимости участия Volkswagen в Porsche. Ещё в сентябре концерн предупреждал, что связанные с этим расходы могут снизить его годовую прибыль примерно на 10 миллиардов евро.

Чтобы справиться с кризисом, Volkswagen готовится к масштабной реструктуризации. Согласно опубликованным планам, к 2030 году компания намерена сократить до 120 тысяч рабочих мест. Общая программа сокращения издержек рассчитана примерно на 31 миллиард евро. Финансовый директор концерна Арно Антлиц признал, что у компании практически не осталось времени на затягивание реформ.

«Мы не можем терять время и должны действовать оперативно и решительно», — подчеркнул он.

По словам Антлица, Volkswagen необходимо быстрее сокращать издержки, упрощать модельный ряд и повышать эффективность производства. Несмотря на рост спроса на электромобили в Европе, их выпуск пока приносит концерну меньше прибыли, чем производство машин с двигателями внутреннего сгорания.