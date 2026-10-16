Китай назвал требование США о ядерном разоружении нереалистичным

Китай считает несправедливым и нереалистичным требование США присоединиться к переговорам о ядерном разоружении. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, комментируя недавнее высказывание президента США Дональда Трампа.

«На текущем этапе требование США к Китаю принять участие в так называемых переговорах о ядерном разоружении является несправедливым, необоснованным и нереалистичным», — подчеркнула дипломат.

По словам Мао Нин, Пекин неоднократно излагал свою позицию по этому вопросу. Она отметила, что Соединённые Штаты обладают значительно большим ядерным арсеналом и должны в первую очередь выполнять свои обязательства в области разоружения.

«Как страна, обладающая огромным ядерным арсеналом, США должны добросовестно выполнять свои особые приоритетные обязательства в области ядерного разоружения. Это общее мнение международного сообщества», — заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также указала, что ядерный потенциал Китая «совершенно несопоставим с американским и российским». Пекин, таким образом, выступает против участия в переговорах на условиях, которые считает не учитывающими разницу в размерах ядерных арсеналов.

Ранее Вооружённые силы Китая и США договорились в ближайшее время подписать меморандум, призванный укрепить военные контакты и помочь предотвращать кризисные ситуации. Как сообщает агентство Синьхуа, соглашение было достигнуто во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты.