В отношениях Японии и Китая наблюдаются политические «заморозки» и экономическая «прохлада» на фоне жёсткой риторики Токио в адрес Пекина. Поводом для эскалации стали заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити, которая назвала кризис вокруг Тайваня экзистенциальной угрозой для своей страны.

Она дала понять, что Япония неизбежно окажется вовлечена в конфликт на стороне США. Власти КНР восприняли эти слова как прямое вмешательство во внутренние дела. На форуме по безопасности в Пекине экс-премьер Японии Юкио Хатояма даже призвал нынешнюю главу правительства отказаться от своих высказываний и строго соблюдать принцип одного Китая.

«Сейчас практически все китайские СМИ критикуют Японию за новый милитаризм», — рассказал в интервью НСН экс-посол РФ в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

По словам япониста, Пекин требует от Токио забрать свои слова обратно, но премьер-министр этого делать не намерена, что вызывает неоднозначную реакцию внутри самой Японии из-за её сильной экономической зависимости от КНР. При этом главным камнем преткновения между странами остаётся не тайваньский вопрос, а спорные острова Сенкаку.

Ранее советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что Япония служит тараном США против Китая. По его оценке, Вашингтон целенаправленно использует Токио для сдерживания Пекина и нагнетания напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.