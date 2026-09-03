Сенатор Григорий Карасин призвал Тайвань не раздражать Пекин на фоне резкого роста оборонных расходов острова. По мнению законодателя, столь масштабное увеличение военного бюджета неизбежно вызовет ответную реакцию Китая, причём не медийную, а аналитическую.

«То, что Тайвань хочет тратить такие огромные средства на оборону, — это показатель того, что, в их понимании, напряжённость в регионе нарастает», — заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Тайвань впервые направит на военные нужды более триллиона тайваньских долларов — около 31,5 миллиарда долларов США. Президент Лай Цзин-дэ объяснил это необходимостью продемонстрировать готовность острова защищать себя и укреплять безопасность в регионе.

Власти КНР уже обвинили Тайбэй в провокации и предупредили о последствиях курса на противостояние с материковым Китаем.

Карасин отметил, что Россия поддерживает развитие отношений с Пекином и выступает за предсказуемый международный порядок, основанный на праве. По его словам, наращивание военной мощи отдельными силами и блоками способно провоцировать новые конфликты.

«Тайваню в данном случае можно рекомендовать быть осторожнее и не пытаться раздражать соседей, особенно руководство Китайской Народной Республики», — добавил сенатор.

При этом у России с островом сохраняются рабочие контакты, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Тайвань продолжает укреплять оборонный потенциал: в последние недели обсуждались масштабные закупки беспилотников и развитие собственных военных технологий. Ситуация имеет значение далеко за пределами региона, поскольку остров остаётся ключевым центром производства передовых полупроводников, от которых зависят мировая электроника и индустрия искусственного интеллекта.

Напомним, что Пескадорский архипелаг, лежащий в полусотне километров от юго-западного побережья Тайваня, способен перекрыть один из главных маршрутов через пролив и превратиться в передовой оборонительный рубеж. По мнению западных СМИ, именно эти острова могут стать первой целью китайского вторжения, поэтому Тайбэй занялся усилением их защиты. В ходе манёвров Han Kuang 10 августа военные отрабатывали отражение морского десанта: бронетехника била по условным силам противника, артиллерия с миномётами прикрывали береговую линию, а на островах впервые появились мобильные пусковые установки противокорабельных ракет Hsiung Feng.