Китай ужесточил правила въезда и выезда для граждан и иностранцев

Китай ввёл новые правила пересечения границы, которые расширяют контроль за въездом и выездом из страны. Обновлённый регламент Госсовета КНР направлен на защиту безопасности государства и прав путешественников.

Новые нормы вступили в силу 15 сентября. Власти Китая заявили, что документ должен обеспечить «защиту законных прав выезжающих и въезжающих, а также суверенитета, безопасности и интересов развития государства».

Согласно правилам, китайские власти смогут публиковать предупреждения о рисках при поездках в отдельные страны. Гражданам КНР, которые нарушили законодательство за рубежом или требования экспортного контроля, могут временно запретить выезд из страны на срок от шести месяцев до трёх лет.

Изменения затронули и иностранцев. За предоставление ложных сведений при оформлении визы или прохождении границы может последовать запрет на въезд в Китай сроком от одного года до пяти лет. Кроме того, для посредников, которые помогают организовывать въезд и выезд, вводится обязательная регистрация. За нелегальную деятельность предусмотрены штрафы от 750 до 7500 долларов.

В Пекине отмечают, что новые меры должны сделать систему контроля более прозрачной и одновременно защитить права тех, кто законно пересекает границу.

Ранее Life.ru писал, что российско-китайские отношения получили новый импульс после решения о бессрочном безвизовом режиме между странами. Представители бизнеса ожидают, что это упростит поездки предпринимателей и может привести к росту числа совместных проектов. По мнению представителей китайского делового сообщества, упрощение пересечения границы создаст дополнительные возможности для торговли, инвестиций и развития туристической отрасли. Новый порядок также рассматривают как показатель укрепления экономических связей между Москвой и Пекином.