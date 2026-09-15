В США признали влияние России и Китая на снижение доли доллара в резервах

Снижение доли доллара в мировых резервах происходит главным образом из-за сокращения американской валюты в запасах России и Китая. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в комитете Палаты представителей по финансовым услугам.

«Единственное, что мы наблюдаем, — это сокращение резервных активов, и происходит это главным образом из-за снижения их объёмов в резервных запасах России и Китая», — сказал глава американского Минфина.

При этом, по словам Бессента, в международных расчётах позиции доллара, напротив, продолжают укрепляться. Он утверждает, что в 2026 году доля американской валюты в глобальных транзакциях выросла.

Министр также отверг мнение об ослаблении доверия к финансовой системе США. В качестве аргумента он привёл результаты размещения государственных облигаций.

По словам Бессента, два недавних аукциона американских казначейских бумаг стали одними из самых успешных за последние 20 лет. Он считает это свидетельством сохраняющегося спроса на активы США.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия не ставит перед собой целью дедолларизацию. Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва готова использовать различные способы расчётов, однако ограничения со стороны других стран вынуждают переходить на альтернативные валюты.