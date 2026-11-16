Китай впервые испытал электрический самолёт COMAC CE-25A с пилотом
Обложка © X / john l
Первый пилотируемый полёт электрического самолёта CE-25A успешно прошёл в Китае. Машина рассчитана на 19 пассажиров и междугородние маршруты протяжённостью до 400 километров, сообщает Центральное телевидение Китая.
Первый полёт китайского электросамолёта. Видео © X / john l
CE-25A стал первым коммерческим электросамолётом корпорации COMAC. Его максимальная взлётная масса составляет 10 тонн. На крейсерской высоте 2400 метров самолёт развивает крейсерскую скорость 300 км/ч.
Над проектом вместе с COMAC работали производитель аккумуляторов CATL и Шанхайский университет Цзяотун. До полёта с пилотом аппарат успешно выполнил 19 беспилотных испытаний. Сейчас Управление гражданской авиации Китая рассматривает заявку на сертификат лётной годности.
Ранее Life.ru рассказывал об испытаниях китайского грузового беспилотника W5000. Он рассчитан на перевозку до пяти тонн груза на расстояние 2600 километров. Во время получасового полёта во Внутренней Монголии аппарат подтвердил работоспособность основных систем.