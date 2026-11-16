Первый пилотируемый полёт электрического самолёта CE-25A успешно прошёл в Китае. Машина рассчитана на 19 пассажиров и междугородние маршруты протяжённостью до 400 километров, сообщает Центральное телевидение Китая.

Первый полёт китайского электросамолёта. Видео © X / john l

CE-25A стал первым коммерческим электросамолётом корпорации COMAC. Его максимальная взлётная масса составляет 10 тонн. На крейсерской высоте 2400 метров самолёт развивает крейсерскую скорость 300 км/ч.

Над проектом вместе с COMAC работали производитель аккумуляторов CATL и Шанхайский университет Цзяотун. До полёта с пилотом аппарат успешно выполнил 19 беспилотных испытаний. Сейчас Управление гражданской авиации Китая рассматривает заявку на сертификат лётной годности.