В Китае успешно испытали крупный грузовой беспилотный самолёт W5000, способный перевозить до пяти тонн на расстояние 2600 километров. Воздушный гигант совершил получасовой полёт во Внутренней Монголии, подтвердив работоспособность основных систем, сообщает Центральное телевидение КНР.

Разработанный в городе Чанчжоу аппарат поднялся в небо на аэродроме Ордоса после разбега примерно в 600 метров. Затем машина набрала высоту 2000 метров и выполнила серию манёвров в автономном режиме. Во время испытаний специалисты проверили двигатель, управление, передачу данных и взаимодействие с наземным оборудованием. Все запланированные этапы завершились успешной посадкой.

W5000 позиционируется разработчиками как крупнейший в мире беспилотный грузовой самолёт по полезной нагрузке. Его максимальная взлётная масса достигает 10,8 тонны, при этом собственный вес составляет 5,8 тонны. Объём грузового отсека превышает 65 кубометров, что позволяет использовать воздушное судно для региональных перевозок, доставки товаров с температурным контролем и экстренного снабжения.

Отдельное внимание создатели уделили снижению эксплуатационных расходов. Все 220 тысяч комплектующих произведены в КНР, включая турбовинтовой двигатель, а в конструкции широко применяются местные углеволоконные композиты. Благодаря отсутствию пилотской кабины удалось уменьшить массу и отказаться от затрат на экипаж. По расчётам проекта, один оператор сможет одновременно контролировать шесть-семь таких машин, а стоимость перевозки тонны груза на километр окажется более чем на 40% ниже, чем у сопоставимого пилотируемого борта.

Интерес к новинке уже проявили китайские логистические компании. Портфель предварительных заказов достиг 835 единиц, хотя коммерческие поставки ещё не начались. Разработчики рассчитывают запустить регулярную эксплуатацию W5000 к концу 2027 года.