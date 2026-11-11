Книга рекордов Гиннесса официально признала Airbus A350-1000ULR рекордсменом по дальности беспосадочного полёта среди коммерческих авиалайнеров. Европейский производитель объявил об этом 9 ноября, подтвердив, что самолёт преодолел 23 155 километров и побил достижение Boeing, продержавшееся 21 год.

Предыдущее достижение принадлежало Boeing 777-200LR Worldliner. В ноябре 2005 года американский самолёт преодолел 21 601 километр по маршруту Гонконг — Лондон за 22 часа 42 минуты. Airbus превзошёл рекорд конкурента на 1554 километра.

Рекордный рейс стал частью испытаний самолёта, разработанного для австралийской авиакомпании Qantas. Модификация A350-1000ULR оснащена дополнительным топливным баком объёмом 20 тысяч литров. Благодаря этому перевозчик планирует запустить беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк продолжительностью до 22 часов.

Первые самолёты Qantas рассчитывает получить в апреле 2027 года, а коммерческие полёты между Сиднеем и Лондоном планируется начать осенью того же года.