Россия рассчитывает создать летающий демонстрационный образец сверхзвукового пассажирского самолёта примерно к 2030 году. На разработку прототипа потребуется от трёх до четырёх лет. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН, президент Союза авиапроизводителей России Борис Алёшин.

«Мы обязательно сделаем демонстрационный образец, на это уйдёт 3-4 года. Он будет летать», — заявил собеседник агентства.

При этом сроки выхода на полноценное коммерческое производство пока остаются неопределёнными.

По прогнозу Алёшина, авиационная отрасль в будущем претерпит серьёзные изменения. Новые воздушные суда получат необычные бионические формы, усовершенствованные крылья, овальные фюзеляжи и более интеллектуальные бортовые системы.

Академик также отметил сильные стороны отечественного авиастроения. Несмотря на сложности с достижением оптимальных весовых характеристик, российские и советские конструкторы традиционно добивались высоких результатов в аэродинамике. Именно это направление, по его мнению, позволит компенсировать конструктивные недостатки.

Интерес к пассажирской авиации на сверхзвуке в России возобновился после прекращения эксплуатации советского Ту-144 — аналога франко-британского Concorde. В начале 2000-х обсуждалась разработка делового самолёта на основе Ту-160. Кроме того, КБ Туполева занималось проектом двухдвигательного Ту-444 с дальностью полёта до 7500 километров. Однако в конце десятилетия работы остановили из-за сомнений в коммерческой перспективности проекта.

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